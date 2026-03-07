«У них огромные запасы золота»: США официально признали власти Венесуэлы

«На этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы... У них огромные запасы золота. У них хорошая земля», — заявил Трамп.

Соединенные Штаты официально признали нынешнее правительство Венесуэлы. Об этом 7 марта заявил американский лидер Дональд Трамп на саммите «Щит Америк».

Глава Белого дома также сказал, что американской стороне удалось заключить с властями Венесуэлы сделку по продаже венесуэльского золота и других полезных ископаемых. По его словам, США осуществляют в республике «исторические преобразования» и ожидают схожих изменений от Кубы.

«Я думаю, что с Кубой достаточно легко можно заключить сделку. ...У нее будет прекрасная новая жизнь, но ее нынешняя жизнь на последнем издыхании», — отметил Трамп.

Венесуэльская нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) 4 марта подписала новые контракты с американскими компаниями на поставку нефти и нефтепродуктов в США.