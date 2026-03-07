Тяжело в учении — легко в бою

«Мы проводим самые сложные совместные операции и используем все области взаимодействия войск. Эта синхронизация, достигнутая за годы совместных тренировок, принесла свои плоды», — заявил Ньютон.

Удары США и Израиля по Ирану стали первой полностью интегрированной военной операцией двух государств. Об этом 7 марта написала израильская газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на экс-помощника заместителя начальника штаба ВВС США Дика Ньютона.

По его словам, уровень синхронизации между двумя основными союзниками «монументальный». Ньютон предположил, что с начала конфликта силы США и Израиля, вероятно, уничтожили значительную часть баллистических ракет Ирана, хотя иранский арсенал дронов пострадал значительно меньше.

Он считает, что успех в современных конфликтах определяется не только превосходством в воздухе, но и работой разведки, кибероперациями и автономными системами.

В этот же день агентство Anadolu сообщило, что ВС США потеряли военную технику общей стоимостью почти $2 млрд в ходе операции в Иране. Согласно оценкам, самой дорогостоящей потерей стала американская система раннего предупреждения AN/FPS-132 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, стоимость которой составляет $1,1 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что по территории Ирана будет нанесен «очень сильный удар». По словам американского лидера, Соединенные Штаты намерены нанести удары по тем районам Ирана, которые до этого еще не подвергались атакам.