Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Тяжело в учении — легко в бою

Удары США и Израиля по Ирану стали первой полностью интегрированной военной операцией двух государств. Об этом 7 марта написала израильская газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на экс-помощника заместителя начальника штаба ВВС США Дика Ньютона.

«Мы проводим самые сложные совместные операции и используем все области взаимодействия войск. Эта синхронизация, достигнутая за годы совместных тренировок, принесла свои плоды», — заявил Ньютон.

По его словам, уровень синхронизации между двумя основными союзниками «монументальный». Ньютон предположил, что с начала конфликта силы США и Израиля, вероятно, уничтожили значительную часть баллистических ракет Ирана, хотя иранский арсенал дронов пострадал значительно меньше.

Он считает, что успех в современных конфликтах определяется не только превосходством в воздухе, но и работой разведки, кибероперациями и автономными системами.

В этот же день агентство Anadolu сообщило, что ВС США потеряли военную технику общей стоимостью почти $2 млрд в ходе операции в Иране. Согласно оценкам, самой дорогостоящей потерей стала американская система раннего предупреждения AN/FPS-132 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, стоимость которой составляет $1,1 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что по территории Ирана будет нанесен «очень сильный удар». По словам американского лидера, Соединенные Штаты намерены нанести удары по тем районам Ирана, которые до этого еще не подвергались атакам.

Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 241
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 1293
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб
21:48 10622
Иран скоро выберет нового верховного лидера
Иран скоро выберет нового верховного лидера
20:54 1212
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
21:35 1632
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
20:13 2759
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану
21:14 9547
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 2380
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба
19:53 1446
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 2094
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
19:30 1158

