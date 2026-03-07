Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны

По сообщению израильских СМИ, в своем заявлении 7 марта он сказал, что «мы находимся в состоянии войны. Мы выполним свой долг перед нашим государством, перед нашим народом и перед жителями, живущими здесь, которые тоже являются частью нашей семьи. У ОАЭ толстая кожа и горькая плоть — мы не легкая добыча. И я обещаю всем, что мы станем сильнее».

По сообщению 12-го израильского телеканала, Аль Нахайян поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства попросил собеседника утвердить план по организации прямых рейсов.

Минобороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО отражают атаку ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана. Согласно заявлению, раздающиеся взрывы «являются следствием перехвата ракет и беспилотников».