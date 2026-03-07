USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Воздушный коридор через Азербайджан спасает Европу и Азию

Воздушный коридор через Азербайджан и Турцию стал ключевым маршрутом, соединяющим Европу и Азию на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом говорится на странице глобального сервиса по отслеживанию авиаперелетов Flightradar24.

По данным сервиса, из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Ирака значительная часть авиарейсов была перенаправлена на альтернативные маршруты.

«Поскольку воздушное пространство Ирана и Ирака закрыто, этот узкий коридор над Турцией, Грузией, Арменией и Азербайджаном стал главной артерией, соединяющей Европу с Азией», - говорится в сообщении.

Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 247
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 1297
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб видео; обновлено 21:48
21:48 10630
Иран скоро выберет нового верховного лидера
Иран скоро выберет нового верховного лидера
20:54 1215
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке обновлено 21:35
21:35 1633
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 2765
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану видео; обновлено 21:14
21:14 9549
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 2382
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 1447
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 2095
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 1160

