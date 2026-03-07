Воздушный коридор через Азербайджан спасает Европу и Азию

Воздушный коридор через Азербайджан и Турцию стал ключевым маршрутом, соединяющим Европу и Азию на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом говорится на странице глобального сервиса по отслеживанию авиаперелетов Flightradar24.

По данным сервиса, из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Ирака значительная часть авиарейсов была перенаправлена на альтернативные маршруты.

«Поскольку воздушное пространство Ирана и Ирака закрыто, этот узкий коридор над Турцией, Грузией, Арменией и Азербайджаном стал главной артерией, соединяющей Европу с Азией», - говорится в сообщении.