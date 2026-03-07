Си предупредил военных

«В армии не должно быть места тем, кто питает нелояльность к партии, и не должно быть места тому, чтобы коррумпированные чиновники могли укрываться», — заявил Си Цзиньпин делегатам Народно-освободительной армии и Народной вооруженной полиции во время ежегодной сессии парламента.

Это первый случай, когда китайский лидер напрямую прокомментировал свои методы в борьбе с коррупцией с тех пор, как в январе было объявлено о расследовании в отношении заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Чжан Юся, главного генерала Си Цзиньпина и его бывшего союзника, отмечает Bloomberg.

Как писала The Washington Post, Чжан знал Си с детства, и многие не ожидали, что он попадет под чистки. По данным The Wall Street Journal, генерала, в частности, заподозрили в шпионаже в пользу США и передаче ядерных секретов.

Си Цзиньпин начал свою кампанию по искоренению коррупции в вооруженных силах в середине 2023 года, спустя несколько месяцев после переизбрания на третий срок. С тех пор были смещены два зампредседателя ЦВС и три его члена, бывший министр обороны, а также по меньшей мере более десятка высокопоставленных генералов.