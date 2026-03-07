USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Си предупредил военных

21:22 811

Председатель КНР Си Цзиньпин предостерег военных от укрывательства коррумпированных или нелояльных чиновников, его слова приводит Bloomberg.

«В армии не должно быть места тем, кто питает нелояльность к партии, и не должно быть места тому, чтобы коррумпированные чиновники могли укрываться», — заявил Си Цзиньпин делегатам Народно-освободительной армии и Народной вооруженной полиции во время ежегодной сессии парламента.

Это первый случай, когда китайский лидер напрямую прокомментировал свои методы в борьбе с коррупцией с тех пор, как в январе было объявлено о расследовании в отношении заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Чжан Юся, главного генерала Си Цзиньпина и его бывшего союзника, отмечает Bloomberg.

Как писала The Washington Post, Чжан знал Си с детства, и многие не ожидали, что он попадет под чистки. По данным The Wall Street Journal, генерала, в частности, заподозрили в шпионаже в пользу США и передаче ядерных секретов.

Си Цзиньпин начал свою кампанию по искоренению коррупции в вооруженных силах в середине 2023 года, спустя несколько месяцев после переизбрания на третий срок. С тех пор были смещены два зампредседателя ЦВС и три его члена, бывший министр обороны, а также по меньшей мере более десятка высокопоставленных генералов.

Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 251
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 1303
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб видео; обновлено 21:48
21:48 10637
Иран скоро выберет нового верховного лидера
Иран скоро выберет нового верховного лидера
20:54 1221
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке обновлено 21:35
21:35 1637
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 2769
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану видео; обновлено 21:14
21:14 9550
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 2386
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 1448
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 2096
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 1160

ЭТО ВАЖНО

Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 251
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 1303
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб видео; обновлено 21:48
21:48 10637
Иран скоро выберет нового верховного лидера
Иран скоро выберет нового верховного лидера
20:54 1221
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке обновлено 21:35
21:35 1637
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 2769
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану видео; обновлено 21:14
21:14 9550
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 2386
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 1448
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 2096
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 1160
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться