Призыв Израиля жителям Бейрута: эвакуируйтесь

Израиль наносит удары по южному Бейруту уже несколько дней.

Армия Израиля снова выдала жителям южных районов Бейрута предупреждение о необходимости эвакуироваться, чтобы не попасть под авиаудары.

Арабоязычный пресс-атташе Сил обороны Израиля Авихай Адраи в новом призыве эвакуироваться объяснил, что действия союзной Ирану группировки «Хезболла» в южном пригороде Бейрута Дахия «вынуждают Силы обороны Израиля применять против нее силу».

«Спасайте свои жизни и эвакуируйтесь из своих домов немедленно. Не отреагировав на предупреждение и оставшись в этом районе, вы можете подвергнуть опасности свою жизнь и жизни ваших родных», — призвал Адраи.

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что к субботе под израильскими ударами в стране погибли 294 и ранены 1023 человека. Сколько человек из этого числа были мирными гражданами, минздрав Ливана не уточняет.