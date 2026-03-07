USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Призыв Израиля жителям Бейрута: эвакуируйтесь

21:27 332

Армия Израиля снова выдала жителям южных районов Бейрута предупреждение о необходимости эвакуироваться, чтобы не попасть под авиаудары.

Израиль наносит удары по южному Бейруту уже несколько дней.

Арабоязычный пресс-атташе Сил обороны Израиля Авихай Адраи в новом призыве эвакуироваться объяснил, что действия союзной Ирану группировки «Хезболла» в южном пригороде Бейрута Дахия «вынуждают Силы обороны Израиля применять против нее силу».

«Спасайте свои жизни и эвакуируйтесь из своих домов немедленно. Не отреагировав на предупреждение и оставшись в этом районе, вы можете подвергнуть опасности свою жизнь и жизни ваших родных», — призвал Адраи.

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что к субботе под израильскими ударами в стране погибли 294 и ранены 1023 человека. Сколько человек из этого числа были мирными гражданами, минздрав Ливана не уточняет. 

Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 254
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 1305
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб видео; обновлено 21:48
21:48 10642
Иран скоро выберет нового верховного лидера
Иран скоро выберет нового верховного лидера
20:54 1222
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке обновлено 21:35
21:35 1639
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 2769
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану видео; обновлено 21:14
21:14 9552
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 2388
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 1448
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 2096
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 1161

ЭТО ВАЖНО

Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 254
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 1305
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб
Ракетная атака на Эмираты: в Дубае горит небоскреб видео; обновлено 21:48
21:48 10642
Иран скоро выберет нового верховного лидера
Иран скоро выберет нового верховного лидера
20:54 1222
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке обновлено 21:35
21:35 1639
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила вход в метро в Москве Фото; видео
20:13 2769
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану
Израиль отчитался об ударах по Ирану и Ливану видео; обновлено 21:14
21:14 9552
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
Таможня оштрафовала Эльчина Гулиева
19:58 2388
Трамп: На очереди Куба
Трамп: На очереди Куба видео
19:53 1448
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
США хотят конфисковать всю нефть Ирана
19:31 2096
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина за зиму Европа в панике
19:30 1161
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться