USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
Новость дня
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»

Орбан позвонил Алиеву

21:57 1212

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Согласно сообщению, Орбан осудил атаки на Азербайджан со стороны Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов и заявил о полной солидарности с Азербайджаном.

Он отметил, что Венгрия всегда стоит на стороне Азербайджана, и подчеркнул, что Азербайджан может рассчитывать на Венгрию, готовую оказать любую поддержку.

Президент Азербайджана поблагодарил за телефонный звонок, проявленную поддержку и позицию солидарности.

Турция может отправить F-16 на Кипр
Турция может отправить F-16 на Кипр обновлено 23:08
23:08 2282
Множество жертв в Харькове после атаки России
Множество жертв в Харькове после атаки России обновлено 22:54
22:54 3679
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
22:41 1479
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его» обновлено 22:09
22:09 9626
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
22:24 1696
Орбан позвонил Алиеву
Орбан позвонил Алиеву
21:57 1213
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 1665
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 2547
Массированный удар по посольству США в Багдаде
Массированный удар по посольству США в Багдаде видео; обновлено 23:26
23:26 13015
Ранен сын Хаменеи
Ранен сын Хаменеи обновлено 22:04
22:04 3701
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке обновлено 21:35
21:35 2343

ЭТО ВАЖНО

Турция может отправить F-16 на Кипр
Турция может отправить F-16 на Кипр обновлено 23:08
23:08 2282
Множество жертв в Харькове после атаки России
Множество жертв в Харькове после атаки России обновлено 22:54
22:54 3679
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
22:41 1479
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его» обновлено 22:09
22:09 9626
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
22:24 1696
Орбан позвонил Алиеву
Орбан позвонил Алиеву
21:57 1213
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 1665
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 2547
Массированный удар по посольству США в Багдаде
Массированный удар по посольству США в Багдаде видео; обновлено 23:26
23:26 13015
Ранен сын Хаменеи
Ранен сын Хаменеи обновлено 22:04
22:04 3701
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке обновлено 21:35
21:35 2343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться