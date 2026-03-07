Орбан позвонил Алиеву

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Согласно сообщению, Орбан осудил атаки на Азербайджан со стороны Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов и заявил о полной солидарности с Азербайджаном.

Он отметил, что Венгрия всегда стоит на стороне Азербайджана, и подчеркнул, что Азербайджан может рассчитывать на Венгрию, готовую оказать любую поддержку.

Президент Азербайджана поблагодарил за телефонный звонок, проявленную поддержку и позицию солидарности.