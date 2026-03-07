Стубб: Война в Иране может сыграть на руку Украине

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Украина может извлечь выгоду из конфликта на Ближнем Востоке, так как боевые действия могут затруднить военное сотрудничество России и Ирана. Кроме того, это может повлиять и на переговоры. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, удары США и Израиля по Ирану, а также контратаки Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и по другим странам региона означают, что «Иран и Россия в настоящее время не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности».

Кроме того, смещение внимания к Ирану может создать возможности для дипломатии по завершению войны в Украине, «предоставив переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания».

Также Стубб считает, что война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки в плане ПВО, как это произошло в регионе Персидского залива в первые 7 дней войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, президент Финляндии сравнил финансовые затраты на обе войны. По его оценке, первая неделя боевых действий в Иране обошлась примерно в 40 млрд долларов, что примерно равно ежегодным расходам европейских стран на помощь Украине.

Отдельно лидер Финляндии сделал еще один комментарий по поводу России и Ближнего Востока. Он отметил, что у России уже есть два завода, которые производят дроны «Шахед» с использованием иранских технологий. Стубб добавил, что вероятным негативным последствием конфликта на Ближнем Востоке станет рост цен на нефть, «который, по сути, будет подпитывать российскую военную машину».