USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
Новость дня
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»

Стубб: Война в Иране может сыграть на руку Украине

22:11 1026

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Украина может извлечь выгоду из конфликта на Ближнем Востоке, так как боевые действия могут затруднить военное сотрудничество России и Ирана. Кроме того, это может повлиять и на переговоры. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, удары США и Израиля по Ирану, а также контратаки Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и по другим странам региона означают, что «Иран и Россия в настоящее время не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности».

Кроме того, смещение внимания к Ирану может создать возможности для дипломатии по завершению войны в Украине, «предоставив переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания».

Также Стубб считает, что война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки в плане ПВО, как это произошло в регионе Персидского залива в первые 7 дней войны на Ближнем Востоке. 

Кроме того, президент Финляндии сравнил финансовые затраты на обе войны. По его оценке, первая неделя боевых действий в Иране обошлась примерно в 40 млрд долларов, что примерно равно ежегодным расходам европейских стран на помощь Украине.

Отдельно лидер Финляндии сделал еще один комментарий по поводу России и Ближнего Востока. Он отметил, что у России уже есть два завода, которые производят дроны «Шахед» с использованием иранских технологий. Стубб добавил, что вероятным негативным последствием конфликта на Ближнем Востоке станет рост цен на нефть, «который, по сути, будет подпитывать российскую военную машину».

Турция может отправить F-16 на Кипр
Турция может отправить F-16 на Кипр обновлено 23:08
23:08 2284
Множество жертв в Харькове после атаки России
Множество жертв в Харькове после атаки России обновлено 22:54
22:54 3682
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
22:41 1481
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его» обновлено 22:09
22:09 9629
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
22:24 1701
Орбан позвонил Алиеву
Орбан позвонил Алиеву
21:57 1213
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 1667
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 2549
Массированный удар по посольству США в Багдаде
Массированный удар по посольству США в Багдаде видео; обновлено 23:26
23:26 13021
Ранен сын Хаменеи
Ранен сын Хаменеи обновлено 22:04
22:04 3703
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке обновлено 21:35
21:35 2344

ЭТО ВАЖНО

Турция может отправить F-16 на Кипр
Турция может отправить F-16 на Кипр обновлено 23:08
23:08 2284
Множество жертв в Харькове после атаки России
Множество жертв в Харькове после атаки России обновлено 22:54
22:54 3682
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
22:41 1481
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его» обновлено 22:09
22:09 9629
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
22:24 1701
Орбан позвонил Алиеву
Орбан позвонил Алиеву
21:57 1213
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 1667
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 2549
Массированный удар по посольству США в Багдаде
Массированный удар по посольству США в Багдаде видео; обновлено 23:26
23:26 13021
Ранен сын Хаменеи
Ранен сын Хаменеи обновлено 22:04
22:04 3703
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке
Совместное заявление СМИД ОТГ по событиям на Ближнем Востоке обновлено 21:35
21:35 2344
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться