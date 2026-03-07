Украинский опыт пригодился американцам

USD 1.7000
Американское командование срочно перебрасывает на Ближний Восток системы борьбы с беспилотниками, которые прошли боевую обкатку в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о комплексах Merops, которые производит связанная с Google компания Perennial Autonomy. Небольшую партию оборудования отправляют из европейских запасов армии США вместе с американскими военными специалистами. Стоимость одного такого комплекса не превышает 10 тысяч долларов, что значительно дешевле традиционных систем ПВО.

Как отмечает WSJ, Украина фактически стала полигоном для испытаний оборонных технологий, которые теперь применяются в новой войне — прежде всего для отражения атак иранских дронов-камикадзе «Шахед». По данным издания, Киев также предоставит своих инструкторов для передачи боевого опыта американским военным на Ближнем Востоке.

