USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
Новость дня
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»

Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен

22:24 1706

Баку высоко оценивает заявление Госдепа США по поводу атак дронов на Нахчыван, говорится в комментарии азербайджанского МИД.

«Мы высоко оцениваем заявление Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, в котором осуждаются дроновые атаки, совершенные Ираном против территории Азербайджанской Республики, и выражается солидарность с нашей страной.

Этим заявлением американская сторона продемонстрировала всему миру свою поддержку партнеров.

Заявленная США позиция полностью соответствует духу и содержанию Хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджана и правительством Соединенных Штатов Америки, подписанной 10 февраля текущего года.

В этот напряженный период многие страны выразили поддержку и солидарность с Азербайджаном. Мы благодарны каждой из них.

Безусловно, такая поддержка со стороны США — самого могущественного государства мира — имеет особое значение».

Ранее Госдепартамент США сделал заявление, в котором осудил удары иранских беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики:

«Соединенные Штаты Америки решительно осуждают безосновательную атаку беспилотных летательных аппаратов Ирана 5 марта на Азербайджанскую Республику, направленную против Нахчыванского международного аэропорта и детской школы, которая привела к ранениям невинных мирных жителей и нанесению ущерба важной гражданской инфраструктуре. Эти атаки являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана и ненужной эскалацией иранской агрессии.

США полностью солидарны с Азербайджаном перед лицом этих угроз. Атаки на территории наших партнеров в регионе неприемлемы и будут встречены решительной поддержкой этих партнеров со стороны США».

Израиль поручил курдам захватить два города в Западном Азербайджане. К чему может привести столь опасный план?
Израиль поручил курдам захватить два города в Западном Азербайджане. К чему может привести столь опасный план?
19:09 5781
Турция может отправить F-16 на Кипр
Турция может отправить F-16 на Кипр обновлено 23:08
23:08 2286
Множество жертв в Харькове после атаки России
Множество жертв в Харькове после атаки России обновлено 22:54
22:54 3686
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
22:41 1484
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его» обновлено 22:09
22:09 9637
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
22:24 1707
Орбан позвонил Алиеву
Орбан позвонил Алиеву
21:57 1215
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 1669
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 2551
Массированный удар по посольству США в Багдаде
Массированный удар по посольству США в Багдаде видео; обновлено 23:26
23:26 13027
Ранен сын Хаменеи
Ранен сын Хаменеи обновлено 22:04
22:04 3706

ЭТО ВАЖНО

Израиль поручил курдам захватить два города в Западном Азербайджане. К чему может привести столь опасный план?
Израиль поручил курдам захватить два города в Западном Азербайджане. К чему может привести столь опасный план?
19:09 5781
Турция может отправить F-16 на Кипр
Турция может отправить F-16 на Кипр обновлено 23:08
23:08 2286
Множество жертв в Харькове после атаки России
Множество жертв в Харькове после атаки России обновлено 22:54
22:54 3686
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
22:41 1484
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его» обновлено 22:09
22:09 9637
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен
22:24 1707
Орбан позвонил Алиеву
Орбан позвонил Алиеву
21:57 1215
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
Алияра Агаева вызволили из кувейтского «плена»
21:45 1669
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
Президент Эмиратов: Мы в состоянии войны
20:40 2551
Массированный удар по посольству США в Багдаде
Массированный удар по посольству США в Багдаде видео; обновлено 23:26
23:26 13027
Ранен сын Хаменеи
Ранен сын Хаменеи обновлено 22:04
22:04 3706
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться