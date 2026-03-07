Заявление Госдепа США. Азербайджан очень доволен

Баку высоко оценивает заявление Госдепа США по поводу атак дронов на Нахчыван, говорится в комментарии азербайджанского МИД.

«Мы высоко оцениваем заявление Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, в котором осуждаются дроновые атаки, совершенные Ираном против территории Азербайджанской Республики, и выражается солидарность с нашей страной.

Этим заявлением американская сторона продемонстрировала всему миру свою поддержку партнеров.

Заявленная США позиция полностью соответствует духу и содержанию Хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджана и правительством Соединенных Штатов Америки, подписанной 10 февраля текущего года.

В этот напряженный период многие страны выразили поддержку и солидарность с Азербайджаном. Мы благодарны каждой из них.

Безусловно, такая поддержка со стороны США — самого могущественного государства мира — имеет особое значение».

Ранее Госдепартамент США сделал заявление, в котором осудил удары иранских беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики:

«Соединенные Штаты Америки решительно осуждают безосновательную атаку беспилотных летательных аппаратов Ирана 5 марта на Азербайджанскую Республику, направленную против Нахчыванского международного аэропорта и детской школы, которая привела к ранениям невинных мирных жителей и нанесению ущерба важной гражданской инфраструктуре. Эти атаки являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана и ненужной эскалацией иранской агрессии.

США полностью солидарны с Азербайджаном перед лицом этих угроз. Атаки на территории наших партнеров в регионе неприемлемы и будут встречены решительной поддержкой этих партнеров со стороны США».