У Британии четыре ремонтные базы в Украине

22:31 499

Великобритания раскрыла информацию о четырех объектах в Украине, где осуществляется ремонт и техническое обслуживание бронетехники и другого военного оборудования, используемого в войне против России. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о специализированных мастерских, созданных при участии британских и украинских специалистов. Они работают по контрактам, заключенным с Министерством обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве отметили, что эти объекты занимаются ремонтом бронемашин CVR-T, транспортных машин Husky, легких орудий L119 и артиллерийских систем AS-90, которые ранее были переданы Украине.

«От производственного цеха до передовой – Великобритания стоит рядом с Украиной. Наши инновационные объекты помогают украинским силам обороны продолжать борьбу против жестоких атак», - заявил министр оборонной готовности и оборонной промышленности Великобритании Люк Поллард.

По его словам, британские компании также помогают развивать долгосрочное промышленное производство в Украине и сотрудничают с местными предприятиями.

В британском Минобороны добавили, что планируется создание пятого по счету подобного объекта.

Великобритания является одним из ключевых союзников Украины с начала войны с Россией. Общий объем поддержки Лондона Киеву уже превысил 21,8 миллиарда фунтов стерлингов (около 29,2 миллиарда долларов).

