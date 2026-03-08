Арабские монархии обратились за помощью к Украине

Украина ведет переговоры с США и рядом стран Персидского залива о возможном развертывании в регионе аналога украинской акустической системы мониторинга воздушного пространства Sky Fortress («Небесная крепость»). Предполагается, что она будет использоваться для обнаружения и перехвата иранских беспилотников. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, представителей компаний, работающих с дронами, а также источник, участвующий в переговорах.

По данным издания, обсуждения проходят на правительственном и частном уровнях, а также между военными структурами. «Американцы выдвинули (Украине) очень конкретные требования, поэтому исходя из их просьб мы предоставим то, что нужно», — отметил один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

Система Sky Fortress была разработана в 2022 году двумя украинскими инженерами. Изначально для отслеживания российских беспилотников они использовали микрофон и мобильный телефон, установленные на столбе. Со временем проект вырос в общенациональную сеть, включающую более 10 тысяч акустических датчиков.

Эти устройства фиксируют звук дронов и оперативно передают данные об их местоположении военным, что позволяет быстрее реагировать на угрозу. По словам источников, знакомых с технологией, система особенно эффективна против низколетящих дронов типа «Шахед», которые часто способны обходить традиционные радиолокационные системы.