Трамп: Ненависть между ними огромна

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и России «очень трудно договориться» о прекращении войны, отметив, что между странами царит огромная ненависть. Об этом он сообщил на саммите «Щит Америки» в Дорале (штат Флорида).

«Знаете, Украина и Россия — можно было бы подумать, что между ними существует какая-то дружба, но ненависть между ними огромна. Им очень трудно договориться. Очень, очень трудно», - сказал Трамп.

«Посмотрим, что будет дальше. Мы уже много раз были близки к этому, но одна из сторон всегда отступала. Но знаете, мы (США – ред.) на самом деле не проигрываем. Это они (Россия и Украина – ред.) проигрывают. На нас это не очень влияет, потому что нас разделяет океан», - сказал президент США и добавил: «Я оказываю услугу Европе. На всю жизнь».