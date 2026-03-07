Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…

USD 1.7000
КСИР: «Пезешкиан ошибся. Игнорируйте его»
22:41 1489

Турция предупредила Иран о недопустимости запуска новых ракет в направлении ее территории. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан по итогам неформальной министерской встречи Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

По его словам, Иран должен поддерживать хорошие отношения со своими соседями:

«Стратегия нападений на третьи страны является чрезвычайно ошибочной. Сегодня мы продолжаем все дипломатические контакты, чтобы положить конец войне (между США, Израилем и Ираном). С другой стороны, Организация тюркских государств продемонстрировала сильную поддержку и солидарность во время атак, направленных против Турции и братского Азербайджана».

19:09 5790
23:08 2290
