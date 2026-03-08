Нетаньяху о «многих новых сюрпризах» для Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает в полную мощь наносить удары по Ирану и что в израильских планах на эту кампанию заготовлено еще «много сюрпризов». «У нас есть план, там есть очень много сюрпризов, мы сможем создать условия, которые помогут иранскому народу свергнуть режим. Я не могу обо всем рассказать», - заявил Нетаньяху в телеобращении, которое транслировало израильское телевидение. При этом премьер Израиля в очередной раз призвал жителей Ирана «взять свою судьбу в свои руки» и сменить власть в стране, а к военнослужащим Корпуса стражей исламской революции он обратился с призывом сложить оружие.

*** 00:04 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская операция продолжается в полном масштабе и уже оказывает значительное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом пишут израильские СМИ. По его словам, действия Израиля меняют баланс сил в регионе. Нетаньяху подчеркнул, что за последнее время Израиль значительно усилил свои позиции и фактически стал региональной державой.