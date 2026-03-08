Нетаньяху о «многих новых сюрпризах» для Ирана

USD 1.7000
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает в полную мощь наносить удары по Ирану и что в израильских планах на эту кампанию заготовлено еще «много сюрпризов».

«У нас есть план, там есть очень много сюрпризов, мы сможем создать условия, которые помогут иранскому народу свергнуть режим. Я не могу обо всем рассказать», - заявил Нетаньяху в телеобращении, которое транслировало израильское телевидение.

При этом премьер Израиля в очередной раз призвал жителей Ирана «взять свою судьбу в свои руки» и сменить власть в стране, а к военнослужащим Корпуса стражей исламской революции он обратился с призывом сложить оружие.

*** 00:04

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская операция продолжается в полном масштабе и уже оказывает значительное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом пишут израильские СМИ.

По его словам, действия Израиля меняют баланс сил в регионе. Нетаньяху подчеркнул, что за последнее время Израиль значительно усилил свои позиции и фактически стал региональной державой.

Премьер-министр также отметил, что у руководства Израиля есть четкий план дальнейших действий. По его словам, стратегия предусматривает ряд неожиданных шагов, направленных на подрыв иранского режима.

Нетаньяху добавил, что лица, причастные к запугиванию и насилию на улицах (в Иране – ред.), находятся под наблюдением и могут стать целью. По его словам, тем, кто решит сложить оружие, не будет угрожать опасность.

Также Нетаньяху обратился к гражданам Ирана, заявив, что для страны приближается решающий момент, который может определить ее будущее. 

Он подчеркнул, что судьба Ирана и возможность освобождения от тирании во многом будут зависеть от действий самих иранцев. По его словам, момент истины уже близок, и именно граждане страны способны повлиять на дальнейшее развитие событий.

Премьер-министр отметил, что, если иранское общество выступит против действующей власти, могут произойти «значительные перемены». Он выразил уверенность, что в таком случае откроется путь к новому этапу в истории Ирана.

«Мы не стремимся разделить Иран. Мы стремимся освободить Иран», - заявил премьер-министр.

Он также отметил, что в последние дни Иран атаковал 12 соседних стран.

Нетаньяху заявил, что многие страны сейчас обращаются к Израилю за сотрудничеством.

«Эти страны, которые подверглись нападению со стороны Ирана, видят слабость и беспомощность лидеров на Западе, которые просто бросили их на произвол судьбы», - добавил он. 

