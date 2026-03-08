USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Азербайджан помог испанским дипломатам

00:23 629

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил об успешной эвакуации сотрудников посольства королевства в Тегеране через азербайджанскую границу. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мы только что успешно эвакуировали посольство Испании в Иране. Посол и основной персонал, остававшиеся в Тегеране, только что пересекли границу с Азербайджаном и находятся в безопасности», - говорится в публикации.

По его словам, остальные диппредставительства Испании в регионе и кризисный центр продолжают работать круглосуточно по экстренным телефонным линиям.

КСИР ударил по американской военной базе в ОАЭ
КСИР ударил по американской военной базе в ОАЭ
00:33 763
Азербайджан помог испанским дипломатам
Азербайджан помог испанским дипломатам
00:23 630
Арабские монархии обратились за помощью к Украине
Арабские монархии обратились за помощью к Украине
00:06 1323
Нетаньяху о «многих новых сюрпризах» для Ирана
Нетаньяху о «многих новых сюрпризах» для Ирана обновлено 00:59
00:59 1155
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила выход метро в Москве: заявление посольства
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила выход метро в Москве: заявление посольства Фото; видео; обновлено 23:50
7 мартa 2026, 23:50 5822
Израиль обрушил на Иран вдвое больше боеприпасов, чем за 12-дневную войну
Израиль обрушил на Иран вдвое больше боеприпасов, чем за 12-дневную войну видео; обновлено 00:47
00:47 12799
Израиль поручил курдам захватить два города в Западном Азербайджане. К чему может привести столь опасный план?
Израиль поручил курдам захватить два города в Западном Азербайджане. К чему может привести столь опасный план?
7 мартa 2026, 19:09 6776
Турция может отправить F-16 на Кипр
Турция может отправить F-16 на Кипр обновлено 23:08
7 мартa 2026, 23:08 2971
Множество жертв в Харькове после атаки России
Множество жертв в Харькове после атаки России обновлено 22:54
7 мартa 2026, 22:54 4462
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
Турция предупредила Иран: Братский Азербайджан…
7 мартa 2026, 22:41 3150
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну обновлено 22:37
7 мартa 2026, 22:37 12651

