Азербайджан помог испанским дипломатам

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил об успешной эвакуации сотрудников посольства королевства в Тегеране через азербайджанскую границу. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мы только что успешно эвакуировали посольство Испании в Иране. Посол и основной персонал, остававшиеся в Тегеране, только что пересекли границу с Азербайджаном и находятся в безопасности», - говорится в публикации.

По его словам, остальные диппредставительства Испании в регионе и кризисный центр продолжают работать круглосуточно по экстренным телефонным линиям.