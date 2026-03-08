Корейцы идут на помощь арабам

Южная Корея объявила, что уже завтра отправит в ОАЭ около 30 перехватчиков баллистических ракет на транспортных самолетах C-17. Для этого, вероятно, задействованы резервные запасы ВВС Республики Корея, пишут аналитики.

Из десяти батарей, предусмотренных контрактом, в настоящее время в ОАЭ уже действуют две батареи M-SAM-II. Поставка перехватчиков будет продолжаться до 9-го числа, и, судя по всему, ракеты, предусмотренные действующими контрактами, будут поставлены раньше запланированного срока.

Отмечается, что решение Сеула может быть продиктовано наличием в ОАЭ крупной атомной электростанции, построенной Южной Кореей. Эта станция производит около 25% всей электроэнергии страны, что делает ее объектом высшего приоритета для защиты наряду с городами и нефтеперерабатывающими предприятиями.