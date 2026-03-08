USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Корейцы идут на помощь арабам

01:18 939

Южная Корея объявила, что уже завтра отправит в ОАЭ около 30 перехватчиков баллистических ракет на транспортных самолетах C-17. Для этого, вероятно, задействованы резервные запасы ВВС Республики Корея, пишут аналитики.

Из десяти батарей, предусмотренных контрактом, в настоящее время в ОАЭ уже действуют две батареи M-SAM-II. Поставка перехватчиков будет продолжаться до 9-го числа, и, судя по всему, ракеты, предусмотренные действующими контрактами, будут поставлены раньше запланированного срока.

Отмечается, что решение Сеула может быть продиктовано наличием в ОАЭ крупной атомной электростанции, построенной Южной Кореей. Эта станция производит около 25% всей электроэнергии страны, что делает ее объектом высшего приоритета для защиты наряду с городами и нефтеперерабатывающими предприятиями.

Трамп: Даже если Россия и помогает Ирану…
Трамп: Даже если Россия и помогает Ирану…
01:55 954
Американский «лазер» против иранского «шахеда». Война не на жизнь
Американский «лазер» против иранского «шахеда». Война не на жизнь
7 мартa 2026, 22:27
Саудовская Аравия предупредила Иран: Терпение на исходе
Саудовская Аравия предупредила Иран: Терпение на исходе
02:11 457
Трамп о снятии санкций с российской нефти
Трамп о снятии санкций с российской нефти
01:50 872
Трамп: По школе в Иране ударили сами иранцы
Трамп: По школе в Иране ударили сами иранцы
01:40 1054
В Багдаде все неспокойно. Атака на базу в Эрбиле
В Багдаде все неспокойно. Атака на базу в Эрбиле
01:20 1800
Азербайджан помог испанским дипломатам
Азербайджан помог испанским дипломатам
00:23 1298
Арабские монархии обратились за помощью к Украине
Арабские монархии обратились за помощью к Украине
00:06 2284
Нетаньяху о «многих новых сюрпризах» для Ирана
Нетаньяху о «многих новых сюрпризах» для Ирана
00:59 2308
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила выход метро в Москве: заявление посольства
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила выход метро в Москве: заявление посольства
7 мартa 2026, 23:50
Ирану достается по полной программе
Ирану достается по полной программе
01:39 14587

