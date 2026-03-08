USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Президент Израиля о наземной операции в Иране и помиловании Нетаньяху

Израиль не собирается направлять войска в Иран для наземной операции. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Fox News президент еврейского государства Ицхак Герцог.

«Нет», - ответил он на вопрос, собирается ли Израиль направлять войска для начала наземной операции на иранской территории.

Также Герцог заявил, что вопрос о помиловании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не стоит на повестке дня из-за войны с Ираном.

«Во время войны вообще нет никаких судебных разбирательств, поэтому этот вопрос (о помиловании Нетаньяху – ред.) сейчас совершенно не актуален», - сказал Герцог, добавив, что «премьер-министр полностью сосредоточен на войне». «Я сказал, что серьезно все рассмотрю, но по закону и по процедуре я обязан дождаться заключения от соответствующих органов, прежде чем принимать какое-либо решение», - добавил он. 

В июне 2025 года президент США Дональд Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его «пародией на правосудие». 13 октября во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) лидер США, обращаясь к Герцогу, выдвинул предложение помиловать премьера Израиля. 12 ноября телерадиокомпания Kan сообщила, что Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании Нетаньяху. 30 ноября Нетаньяху через своего адвоката направил президенту Израиля запрос о помиловании.

Израильский премьер обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($230 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение его политики и во взяточничестве с целью продвижения проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину. Показания в суде премьер начал давать в декабре 2024 года.

Трамп: Даже если Россия и помогает Ирану…
Трамп: Даже если Россия и помогает Ирану…
Американский «лазер» против иранского «шахеда». Война не на жизнь
Американский «лазер» против иранского «шахеда». Война не на жизнь горячая тема; все еще актуально
Саудовская Аравия предупредила Иран: Терпение на исходе
Саудовская Аравия предупредила Иран: Терпение на исходе
Трамп о снятии санкций с российской нефти
Трамп о снятии санкций с российской нефти
Трамп: По школе в Иране ударили сами иранцы
Трамп: По школе в Иране ударили сами иранцы новость дополнена
В Багдаде все неспокойно. Атака на базу в Эрбиле
В Багдаде все неспокойно. Атака на базу в Эрбиле видео; обновлено 01:20
Азербайджан помог испанским дипломатам
Азербайджан помог испанским дипломатам
Арабские монархии обратились за помощью к Украине
Арабские монархии обратились за помощью к Украине
Нетаньяху о «многих новых сюрпризах» для Ирана
Нетаньяху о «многих новых сюрпризах» для Ирана обновлено 00:59
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила выход метро в Москве: заявление посольства
Иномарка с дипномерами Азербайджана протаранила выход метро в Москве: заявление посольства Фото; видео; обновлено 23:50
Ирану достается по полной программе
Ирану достается по полной программе видео; обновлено 01:39
