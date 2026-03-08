Президент Израиля о наземной операции в Иране и помиловании Нетаньяху

«Нет», - ответил он на вопрос, собирается ли Израиль направлять войска для начала наземной операции на иранской территории.

Также Герцог заявил, что вопрос о помиловании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не стоит на повестке дня из-за войны с Ираном.

«Во время войны вообще нет никаких судебных разбирательств, поэтому этот вопрос (о помиловании Нетаньяху – ред.) сейчас совершенно не актуален», - сказал Герцог, добавив, что «премьер-министр полностью сосредоточен на войне». «Я сказал, что серьезно все рассмотрю, но по закону и по процедуре я обязан дождаться заключения от соответствующих органов, прежде чем принимать какое-либо решение», - добавил он.

В июне 2025 года президент США Дональд Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его «пародией на правосудие». 13 октября во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) лидер США, обращаясь к Герцогу, выдвинул предложение помиловать премьера Израиля. 12 ноября телерадиокомпания Kan сообщила, что Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании Нетаньяху. 30 ноября Нетаньяху через своего адвоката направил президенту Израиля запрос о помиловании.

Израильский премьер обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($230 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение его политики и во взяточничестве с целью продвижения проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину. Показания в суде премьер начал давать в декабре 2024 года.