Трамп: По школе в Иране ударили сами иранцы

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран несет ответственность за атаку на начальную школу для девочек на юге страны (в Минабе - ред.).

«Исходя из того, что я видел, [я считаю, что] это было сделано Ираном», - подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Журналисты также попросили находящегося с американским лидером главу Пентагона Пита Хегсета подтвердить эту информацию. Военный министр США выступил с утверждением, что «только Иран наносит удары по гражданским».

28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в южном городе Минаб. По последним данным, число погибших составило 165 - в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения.

Трамп также заявил, что Вооруженных сил Ирана «уже почти не существует».

Отвечая на вопрос, что он подразумевает под «безоговорочной капитуляцией» Ирана, Трамп ответил: «Я сказал безоговорочная — не условная. Я сказал безоговорочная. Это означает, что они сдаются, или они доходят до точки, когда больше не могут сражаться. Не остается никого, кто мог бы сопротивляться. Это тоже может произойти, потому что мы уже много раз уничтожали их руководство. Поэтому, если они сдадутся — или если не останется никого, кто мог бы сдаться — они станут бесполезными с точки зрения военного потенциала.

Мы уничтожили всю их злую империю. Это будет продолжаться, я уверен, еще некоторое время».

Трамп также заявил, что Великобритания опоздала с отправкой авианосца на Ближний Восток:

«Соединенное Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается о том, чтобы отправить два авианосца на Ближний Восток. Ну и ладно, премьер-министр (Великобритании Кир) Стармер, они нам больше не нужны — но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили!»

Трамп также высказался об отправке наземных войск в Иран. На вопрос журналиста о том, при каких обстоятельствах США отправили бы наземные войска в Иран, он заявил: «Я даже не хочу об этом говорить. Я думаю, что это неуместный вопрос, и я не собираюсь на него отвечать. Может быть, есть очень веская причина? Должна быть очень веская причина. 

Если бы мы когда-нибудь это сделали, они были бы настолько обезврежены, что не смогли бы вести бой на наземном уровне».

По его словам, США пока не рассматривают отправку наземных войск в Иран, но могут сделать это в будущем.

Кроме того, Трамп заявил о нежелании задействовать курдские формирования в рамках текущего военного противостояния с Ираном.

«Я не хочу, чтобы курды входили [в Иран], не хочу еще больше усложнять ситуацию», - подчеркнул он.

Трамп также заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы предоставляет разведывательные данные Ирану.

«У меня нет каких-либо свидетельств этого», - сказал он журналистам на борту своего самолета.

