Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Трамп о снятии санкций с российской нефти

01:50

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное снятие санкций с «Роснефти» из-за нарушения поставок этого ресурса с Ближнего Востока, заявил, что мог бы сделать это, но запасов нефти «достаточно».

Он ответил на вопрос репортера о том, что «министр финансов США Скотт Бессент объявил о некоторых шагах, чтобы временно разрешить определенные продажи российской нефти в Индию. Рассматриваете ли вы какие-либо другие шаги, включая использование стратегического нефтяного резерва?» Трамп заявил: «Я бы сделал это, просто чтобы немного снять давление, но я думаю, что нефти достаточно. У нас много нефти. У нашей страны ее огромное количество».

