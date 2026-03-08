USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Трамп: Даже если Россия и помогает Ирану…

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет информации о какой-либо поддержке Ирана со стороны России. 

По его словам, если такая поддержка и существует, то она не оказывает заметного влияния: «Если они помогают, то делают это не очень хорошо, потому что у Ирана дела идут не очень хорошо».

Отвечая на вопрос о возможности отправки американских наземных войск в Иран, Трамп уклонился от прямого ответа, отметив, что для такого решения должна быть «очень веская причина».

При этом он допустил, что в будущем наземные силы могли бы быть использованы, например, для обеспечения контроля над обогащенным ураном на иранских ядерных объектах.

«В какой-то момент, возможно, мы это сделаем — это было бы здорово. Но сейчас мы просто уничтожаем их. Мы пока не приступили к этому, но, возможно, сделаем позже», — заявил американский лидер.

«Мы избавились от высшего руководства, а также от руководства второго уровня. Теперь у них третий или четвертый уровень руководства, и у них есть лидеры, о которых никто даже не знает. Они внезапно начали извиняться перед ближневосточными государствами.

Вы можете считать это победой для нас и для ближневосточных государств, которые действительно являются нашими друзьями. Полагаю, они больше не будут стрелять в них — они извинились. Это прямо капитуляция. Я называю это капитуляцией. Мы не хотим усложнять войну еще больше, чем она уже есть. Мы не хотим, чтобы курды пострадали или были убиты. У нас с ними хорошие отношения. Они готовы вмешаться, но я сказал им, что не хочу, чтобы они это делали», - добавил Трамп.

