Саудовская Аравия предупредила Иран: Терпение на исходе

Саудовская Аравия предупредила Тегеран, что, несмотря на поддержку дипломатического урегулирования конфликта Ирана с США, продолжение атак на королевство и его энергетический сектор может вынудить Эр-Рияд ответить тем же, сообщили Reuters четыре источника, знакомые с ситуацией.

Это сообщение было передано до выступления в субботу, в котором президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними государствами Персидского залива за действия Тегерана — очевидную попытку снизить региональное напряжение после иранских ударов, затронувших гражданские объекты.

За два дня до этого министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан провёл разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и ясно изложил позицию Эр-Рияда, сообщили источники.

По их словам, министр отметил, что Саудовская Аравия открыта к любым формам посредничества, направленным на деэскалацию и достижение переговорного урегулирования, подчеркнув, что ни Эр-Рияд, ни другие государства Персидского залива не предоставляли США своё воздушное пространство или территорию для нанесения авиаударов по Ирану.

Однако, по словам источников, принц Фейсал также заявил, что если иранские атаки на территорию Саудовской Аравии или её энергетическую инфраструктуру продолжатся, королевство будет вынуждено разрешить американским силам использовать расположенные там базы для проведения военных операций. Он также отметил, что Эр-Рияд ответит, если удары по критически важным энергетическим объектам королевства будут продолжаться.

Источники сообщили, что королевство поддерживает регулярные контакты с Тегераном через своего посла с момента начала американско-израильской военной кампании против Ирана 28 февраля, последовавшей за срывом переговоров по иранской ядерной программе.

Министерства иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана не ответили на запросы о комментариях.