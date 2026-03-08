Убит замминистра разведки Ирана

Иранское агентство ILNA сообщило о гибели заместителя министра разведки страны Акбара Гаффари в ходе американо-израильских ударов.
По данным израильских источников, речь идет о точечной ликвидации.
