Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Убит замминистра разведки Ирана

03:55 248

Иранское агентство ILNA сообщило о гибели заместителя министра разведки страны Акбара Гаффари в ходе американо-израильских ударов.

По данным израильских источников, речь идет о точечной ликвидации.

Россия заявила о поддержке Ирана
Россия заявила о поддержке Ирана
04:07 63
Убит замминистра разведки Ирана
Убит замминистра разведки Ирана
03:55 249
Гигантский пожар в Тегеране
Гигантский пожар в Тегеране видео
02:57 1279
Американцы попали в плен?
Американцы попали в плен?
02:47 1453
Трамп: Даже если Россия и помогает Ирану…
Трамп: Даже если Россия и помогает Ирану…
01:55 2128
Американский «лазер» против иранского «шахеда». Война не на жизнь
Американский «лазер» против иранского «шахеда». Война не на жизнь горячая тема; все еще актуально
7 мартa 2026, 22:27 4448
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал обновлено 02:48
02:48 1746
Трамп о снятии санкций с российской нефти
Трамп о снятии санкций с российской нефти
01:50 1604
Трамп: По школе в Иране ударили сами иранцы
Трамп: По школе в Иране ударили сами иранцы новость дополнена
01:40 1773
Атакована бывшая штаб-квартира ООН
Атакована бывшая штаб-квартира ООН видео; обновлено 03:33
03:33 2502
Азербайджан помог испанским дипломатам
Азербайджан помог испанским дипломатам
00:23 1546

