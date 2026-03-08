Удар по бейрутскому отелю: число жертв растет

3 человека убиты и 6 ранены в отеле в Бейруте, сообщает телеканал Al-Hadath.
March 8, 2026
*** 04:30
Отель Ramada подвергся атаке в центре Бейрута, сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, погибли как минимум два человека.
March 8, 2026
