Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Удар по бейрутскому отелю: число жертв растет

обновлено 04:50; видео
04:50 1050

3 человека убиты и 6 ранены в отеле в Бейруте, сообщает телеканал Al-Hadath.

*** 04:30 

Отель Ramada подвергся атаке в центре Бейрута, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, погибли как минимум два человека.

Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал обновлено 05:21
05:21 3197
Иран атакует Иракский Курдистан
Иран атакует Иракский Курдистан видео; обновлено 05:39
05:39 3420
Атака на Израиль
Атака на Израиль видео
05:10 619
Китай не стал задерживать иранские суда
Китай не стал задерживать иранские суда
05:03 518
Громкий взрыв возле посольства США в Осло
Громкий взрыв возле посольства США в Осло
04:55 739
Кто, если не Моджтаба?
Кто, если не Моджтаба?
02:23 7643
Раскол в иранской элите: КСИР задавил Пезешкиана
Раскол в иранской элите: КСИР задавил Пезешкиана актуальный комментарий; все еще актуально
7 мартa 2026, 23:20 5953
Удар по бейрутскому отелю: число жертв растет
Удар по бейрутскому отелю: число жертв растет обновлено 04:50; видео
04:50 1051
Россия заявила о поддержке Ирана
Россия заявила о поддержке Ирана
04:07 1550
Убит замминистра разведки Ирана
Убит замминистра разведки Ирана
03:55 1123
Гигантский пожар в Тегеране
Гигантский пожар в Тегеране видео
02:57 2327

