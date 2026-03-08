USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Китай не стал задерживать иранские суда

Иранские грузовые суда, связанные с ракетной программой Тегерана, вышли из китайского порта и направляются в Ира, сообщает The Washington Post.

По данным издания, суда принадлежат государственной судоходной компании IRISL, которая находится под санкциями США, Великобритания и ЕС.

Компанию обвиняют в обеспечении потребностей иранских вооружённых сил. Отмечается, что корабли находились в порту Гаолань в городе Чжухай, который известен обработкой химических веществ, используемых как ключевые компоненты для ракетного топлива.

Старший научный сотрудник Фонд Карнеги за международный мир Айзек Кардон заявил изданию, что власти Китая могли задержать суда административными мерами.

«Китай мог удержать эти суда в порту, ввести административную задержку или придумать таможенную проверку — у него было множество бюрократических инструментов. Но этого не произошло. Это сознательный политический выбор во время активной войны, при том что Пекин публично призывает к сдержанности», — отметил эксперт.

