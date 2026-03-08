Атака на Израиль

ПВО Израиля перехватывает иранские ракеты и дроны над Хайфой и другими городами Израиля, пишут израильские телеграм-каналы.
Судя по кадрам, некоторые ракеты сбить не удалось.
March 8, 2026
