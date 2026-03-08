USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Атака на Израиль

видео
05:10 623

ПВО Израиля перехватывает иранские ракеты и дроны над Хайфой и другими городами Израиля, пишут израильские телеграм-каналы.

Судя по кадрам, некоторые ракеты сбить не удалось.

Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал обновлено 05:21
05:21 3202
Иран атакует Иракский Курдистан
Иран атакует Иракский Курдистан видео; обновлено 05:39
05:39 3428
Атака на Израиль
Атака на Израиль видео
05:10 624
Китай не стал задерживать иранские суда
Китай не стал задерживать иранские суда
05:03 522
Громкий взрыв возле посольства США в Осло
Громкий взрыв возле посольства США в Осло
04:55 744
Кто, если не Моджтаба?
Кто, если не Моджтаба?
02:23 7648
Раскол в иранской элите: КСИР задавил Пезешкиана
Раскол в иранской элите: КСИР задавил Пезешкиана актуальный комментарий; все еще актуально
7 мартa 2026, 23:20 5957
Удар по бейрутскому отелю: число жертв растет
Удар по бейрутскому отелю: число жертв растет обновлено 04:50; видео
04:50 1055
Россия заявила о поддержке Ирана
Россия заявила о поддержке Ирана
04:07 1557
Убит замминистра разведки Ирана
Убит замминистра разведки Ирана
03:55 1125
Гигантский пожар в Тегеране
Гигантский пожар в Тегеране видео
02:57 2330

