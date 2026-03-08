USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Кувейт объявил о гибели своих военных

08:02 950

Власти Кувейта официально подтвердили гибель двух высокопоставленных офицеров пограничной службы.

Как сообщается, в результате падения осколков ракеты погибли подполковник Абдалла Имад аш-Шаррах и майор Фахд Абдель Азиз аль-Муджаммад.

Британия ответила на критику Трампа
Британия ответила на критику Трампа
08:45 178
Трамп срочно продает Израилю 12 тысяч авиабомб
Трамп срочно продает Израилю 12 тысяч авиабомб
08:31 339
Кувейт объявил о гибели своих военных
Кувейт объявил о гибели своих военных
08:02 951
В Кувейте горит правительственное здание
В Кувейте горит правительственное здание видео; обновлено 06:21
06:21 6385
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал обновлено 05:21
05:21 6140
Атака на Израиль
Атака на Израиль видео
05:10 2822
Китай не стал задерживать иранские суда
Китай не стал задерживать иранские суда
05:03 2092
Громкий взрыв возле посольства США в Осло
Громкий взрыв возле посольства США в Осло обновлено 06:44
06:44 2193
Раскол среди аятолл
Раскол среди аятолл обновлено 06:33
06:33 10593
Раскол в иранской элите: КСИР задавил Пезешкиана
Раскол в иранской элите: КСИР задавил Пезешкиана актуальный комментарий; все еще актуально
7 мартa 2026, 23:20 7852
Удар по бейрутскому отелю: ликвидированы иранские командиры
Удар по бейрутскому отелю: ликвидированы иранские командиры обновлено 06:05; видео
06:05 3275

