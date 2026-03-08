Кувейт объявил о гибели своих военных

Власти Кувейта официально подтвердили гибель двух высокопоставленных офицеров пограничной службы.
Как сообщается, в результате падения осколков ракеты погибли подполковник Абдалла Имад аш-Шаррах и майор Фахд Абдель Азиз аль-Муджаммад.
