И японцев эвакуировали в Баку

МИД Японии сообщил об эвакуации своих граждан из Ирана. 13 японцев и один гражданин другого государства покинули Тегеран наземным транспортом и прибыли в Баку, столицу Азербайджана. Это уже вторая подобная операция после двух эвакуаций на прошлой неделе, сообщает ведомство.

Кроме того, более 170 японцев были вывезены из Кувейта, Дубая и Абу-Даби. По данным министерства, они вернулись в Токио чартерными рейсами из Саудовской Аравии и Омана, организованными японским правительством. Часть эвакуированных ожидается в токийском аэропорту позднее в воскресенье.