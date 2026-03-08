Трамп срочно продает Израилю 12 тысяч авиабомб

Администрация президента США Дональда Трампа воспользовалась чрезвычайными полномочиями, чтобы ускорить продажу Израилю более 20 тысяч бомб на сумму около 650 миллионов долларов, минуя обязательное рассмотрение в Конгрессе, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

В пакет вошли 12 тысяч 1000-фунтовых авиабомб BLU-110A/B, которые ранее запросил Израиль. Сделка также включает 500-фунтовые бомбы BLU-111 в качестве дополнения к предыдущему контракту.

Кроме того, Израиль приобретет критически важные боеприпасы еще на 298 миллионов долларов в рамках прямых коммерческих продаж.