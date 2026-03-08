Британия ответила на критику Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна нуждается в «серьезности, а не политических играх» на фоне растущей критики со стороны президента США Дональда Трампа и давления внутри страны из-за реакции Лондона на конфликт с Ираном.

В своей колонке для Sunday Mirror глава правительства подчеркнул, что его кабинет сосредоточен на защите британцев, в то время как оппозиция пытается «подорвать позиции Британии на мировой арене».

Заявление Стармера последовало после того, как Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал премьера за его позицию по иранскому конфликту, написав: «Нам не нужны те, кто присоединяется к войне, когда мы уже победили!»

Тем временем экс-премьер Тони Блэр, по сообщениям прессы, выступил на частном мероприятии с критикой действующего правительства. По данным Daily Mail, на встрече, организованной Jewish News, Блэр заявил: «Я не говорю ничего, чего бы уже не говорил правительству... Я считаю, что мы должны были поддержать Америку с самого начала».