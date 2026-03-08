Иран запустил операцию «Безумец»

По сообщению The New York Times со ссылкой на источники, план был в том, чтобы сделать следующий вооруженный конфликт с Ираном крайне дорогостоящим не только для Израиля и США, но и для арабских стран, нанеся удар по их экономике, туризму, мировой энергетике, транспорту и судоходству.

После того, как в прошлом году США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран разработал операцию под названием «Безумец».

По словам иранских чиновников, операцию одобрил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который был убит 28 февраля. Ее должны были начать в случае повторного нападения на Иран и особенно в случае гибели самого аятоллы. Чтобы сохранить контроль во время войны, он назначил по четыре преемника для каждого высшего военного и гражданского поста.

Первая фаза плана предусматривала удары по Израилю. Вторая была сосредоточена на атаках на военные базы США в арабских странах, а третья предполагала еще большую эскалацию — атаки на гражданские объекты в арабских странах, такие как аэропорты, отели и посольства, где могут находиться американцы. Иран реализовал все три фазы плана в течение нескольких дней после начала войны, пишет NYT.

«Это не сиюминутная реакция, это не импульсивные действия. Военный план Ирана был давно разработан и продуман так, чтобы нанести максимально возможный ущерб союзникам Америки в регионе, а через них — и самим Соединенным Штатам», — объяснил изданию эксперт по военной истории Ирана, ученый Сина Озоди.

Financial Times со ссылкой на иранских чиновников также сообщала о том, что Хаменеи разработал план на случай своей смерти. Он заключается в распространении хаоса на Ближнем Востоке, а также потрясений на мировых рынках. Иранские источники тогда сообщили, что Тегеран уже приступил к исполнению этого плана.

Операция США и Израиля против Ирана длится больше недели — началась 28 февраля. В первые дни операции союзники убили несколько высших чиновников Ирана, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Вскоре после этого Тегеран активизировал удары по арабским странам. 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкина в своем обращении извинился перед странами Персидского залива. Вслед за выступлением иранского президента Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов по военным центрам США и Израиля. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану сильным ударом.