Иран запустил операцию «Безумец»

После того, как в прошлом году США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран разработал операцию под названием «Безумец».
По сообщению The New York Times со ссылкой на источники, план был в том, чтобы сделать следующий вооруженный конфликт с Ираном крайне дорогостоящим не только для Израиля и США, но и для арабских стран, нанеся удар по их экономике, туризму, мировой энергетике, транспорту и судоходству.
По словам иранских чиновников, операцию одобрил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который был убит 28 февраля. Ее должны были начать в случае повторного нападения на Иран и особенно в случае гибели самого аятоллы. Чтобы сохранить контроль во время войны, он назначил по четыре преемника для каждого высшего военного и гражданского поста.
Первая фаза плана предусматривала удары по Израилю. Вторая была сосредоточена на атаках на военные базы США в арабских странах, а третья предполагала еще большую эскалацию — атаки на гражданские объекты в арабских странах, такие как аэропорты, отели и посольства, где могут находиться американцы. Иран реализовал все три фазы плана в течение нескольких дней после начала войны, пишет NYT.
«Это не сиюминутная реакция, это не импульсивные действия. Военный план Ирана был давно разработан и продуман так, чтобы нанести максимально возможный ущерб союзникам Америки в регионе, а через них — и самим Соединенным Штатам», — объяснил изданию эксперт по военной истории Ирана, ученый Сина Озоди.
Financial Times со ссылкой на иранских чиновников также сообщала о том, что Хаменеи разработал план на случай своей смерти. Он заключается в распространении хаоса на Ближнем Востоке, а также потрясений на мировых рынках. Иранские источники тогда сообщили, что Тегеран уже приступил к исполнению этого плана.
Операция США и Израиля против Ирана длится больше недели — началась 28 февраля. В первые дни операции союзники убили несколько высших чиновников Ирана, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Вскоре после этого Тегеран активизировал удары по арабским странам. 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкина в своем обращении извинился перед странами Персидского залива. Вслед за выступлением иранского президента Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов по военным центрам США и Израиля. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану сильным ударом.