Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы

По данным издания, операция, которая может стать американской, израильской или совместной, направлена на достижение одной из ключевых целей, заявленных Трампом, — не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Речь идет о 450 килограммах урана, обогащенного до 60%, которые могут быть доведены до оружейного (90%) в течение нескольких недель. Этого объема достаточно для создания 11 боеголовок.

Администрация президента США Дональда Трампа и Израиль рассматривают возможность отправки на более позднем этапе войны сил специального назначения в Иран для захвата запасов высокообогащенного урана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений.

Любая операция по изъятию материала потребует проникновения военных на территорию Ирана и доступа к укрепленным подземным объектам. Как пояснил американский чиновник, ключевые вопросы: где именно находится топливо, как добраться до него и установить физический контроль. После этого предстоит решить — вывезти уран или разбавить его на месте с привлечением экспертов-ядерщиков, возможно, из МАГАТЭ.

В то же время The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с секретными оценками, пишет, что американские разведывательные службы пришли к выводу, что Иран, либо, возможно, другая группа, может извлечь высокообогащенный уран, погребенный под завалами на ядерном объекте в Исфахане после американских ударов в прошлом году.

Согласно сообщению, запасы урана оказались под завалами после американских атак на объект, однако представители разведки считают, что к ним всё ещё можно получить доступ.

The New York Times пишет, что иранское правительство в настоящее время может добраться до запасов урана через очень узкую точку доступа, хотя неясно, насколько быстро уран может быть извлечен или перемещен. По данным издания, уран хранится в газообразной форме и помещен в специальные контейнеры.

Американские чиновники заявили, что разведывательные службы США внимательно следят за ядерным объектом в Исфахане и ведут непрерывное наблюдение за этим районом. По их словам, Соединенные Штаты с высокой степенью уверенности считают, что смогут обнаружить и отреагировать на любую попытку Ирана или других акторов извлечь уран с территории объекта.

NYT отмечает, что находящийся под завалами в Исфахане запас урана может стать ключевым элементом для создания Ираном ядерного оружия. При этом остается неясным, как быстро Иран сможет переместить уран, который находится в газообразном состоянии и хранится в контейнерах, отметила газета.

По данным американских чиновников, Иран располагает примерно 970 фунтами (примерно 440 кг) высокообогащенного урана, который в основном располагается в Исфахане. Текущий уровень обогащения урана составляет 60%, для создания ядерного оружия его необходимо довести до 90%. Этот шаг, пишет NYT, относительно легко осуществим, если центрифуги находятся в рабочем состоянии.

В прошлом году, после 12-дневной войны и бомбардировок ядерных объектов Ирана, США решили не изымать уран — президент США Дональд Трамп счел это слишком опасным, пишет NYT. По словам американских чиновников, воздушная кампания должна была продлиться еще несколько дней для ослабления иранской ПВО, прежде чем принимать окончательное решение о целесообразности наземных рейдов.