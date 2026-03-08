USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Попытка теракта у резиденции мэра Нью-Йорка

10:07 233

Полиция Нью-Йорка задержала двух человек, подозреваемых в попытке теракта с использованием самодельных взрывных устройств во время столкновений между участниками пропалестинской акции и консервативными протестующими у резиденции мэра Зохрана Мамдани. Инцидент произошел днем 7 марта на Манхэттене.

По данным полиции, 18-летний Эмир Балат бросил в сторону участников антимусульманской акции самодельное устройство, начиненное гайками, болтами и шурупами. Очевидцы сообщили, что перед броском он выкрикивал «Аллаху Акбар». Устройство, размером чуть меньше футбольного мяча, представляло собой банку, обмотанную черной изолентой, с фитилем, который был подожжен. Балат также взял второе аналогичное устройство у 19-летнего сообщника Ибрагима Никка, но выронил его, после чего оба были задержаны.

Пострадавших нет, так как первое устройство погасло, ударившись о барьер. ФБР и полиция Нью-Йорка ведут расследование по статье о терроризм.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, помимо ареста подозреваемых в попытке теракта с использованием самодельных взрывных устройств и участника антимусульманской акции, применившего перцовый баллончик, задержаны еще трое за нарушение общественного порядка и создание препятствий для движения транспорта.

Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 1122
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 406
Огненные реки в Тегеране
Огненные реки в Тегеране обновлено 06:23
06:23 7533
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
09:43 629
Иран запустил операцию «Безумец»
Иран запустил операцию «Безумец» по сведениям The New York Times
09:19 1810
Британия ответила на критику Трампа
Британия ответила на критику Трампа
08:45 1818
Трамп срочно продает Израилю 12 тысяч авиабомб
Трамп срочно продает Израилю 12 тысяч авиабомб
08:31 1289
Кувейт объявил о гибели своих военных
Кувейт объявил о гибели своих военных
08:02 2251
В Кувейте горит правительственное здание
В Кувейте горит правительственное здание видео; обновлено 06:21
06:21 7680
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал обновлено 05:21
05:21 7604
Атака на Израиль
Атака на Израиль видео
05:10 3853

ЭТО ВАЖНО

Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 1122
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 406
Огненные реки в Тегеране
Огненные реки в Тегеране обновлено 06:23
06:23 7533
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
09:43 629
Иран запустил операцию «Безумец»
Иран запустил операцию «Безумец» по сведениям The New York Times
09:19 1810
Британия ответила на критику Трампа
Британия ответила на критику Трампа
08:45 1818
Трамп срочно продает Израилю 12 тысяч авиабомб
Трамп срочно продает Израилю 12 тысяч авиабомб
08:31 1289
Кувейт объявил о гибели своих военных
Кувейт объявил о гибели своих военных
08:02 2251
В Кувейте горит правительственное здание
В Кувейте горит правительственное здание видео; обновлено 06:21
06:21 7680
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал
Саудовская Аравия предупредила Иран. Иран не услышал обновлено 05:21
05:21 7604
Атака на Израиль
Атака на Израиль видео
05:10 3853
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться