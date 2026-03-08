Попытка теракта у резиденции мэра Нью-Йорка

Полиция Нью-Йорка задержала двух человек, подозреваемых в попытке теракта с использованием самодельных взрывных устройств во время столкновений между участниками пропалестинской акции и консервативными протестующими у резиденции мэра Зохрана Мамдани. Инцидент произошел днем 7 марта на Манхэттене.

По данным полиции, 18-летний Эмир Балат бросил в сторону участников антимусульманской акции самодельное устройство, начиненное гайками, болтами и шурупами. Очевидцы сообщили, что перед броском он выкрикивал «Аллаху Акбар». Устройство, размером чуть меньше футбольного мяча, представляло собой банку, обмотанную черной изолентой, с фитилем, который был подожжен. Балат также взял второе аналогичное устройство у 19-летнего сообщника Ибрагима Никка, но выронил его, после чего оба были задержаны.

Пострадавших нет, так как первое устройство погасло, ударившись о барьер. ФБР и полиция Нью-Йорка ведут расследование по статье о терроризм.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, помимо ареста подозреваемых в попытке теракта с использованием самодельных взрывных устройств и участника антимусульманской акции, применившего перцовый баллончик, задержаны еще трое за нарушение общественного порядка и создание препятствий для движения транспорта.