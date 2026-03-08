Дом Хаменеи напротив посольства Израиля

Сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи — владеет двумя роскошными квартирами в престижном районе Кенсингтон в Лондоне, из окон которых открывается прямой вид на здание посольства Израиля. Об этом сообщило агентство Bloomberg по итогам годового расследования.

По данным расследования, стоимость двух квартир на шестом и седьмом этажах превышает 50 миллионов фунтов стерлингов. В комплексе также предусмотрены помещения для обслуживающего персонала на первом этаже. Недвижимость расположена менее чем в 50 метрах от израильского дипломатического представительства и неподалеку от Кенсингтонского дворца — официальной лондонской резиденции принца и принцессы Уэльских.

Как утверждает Bloomberg, 56-летний Моджтаба Хаменеи владеет этими квартирами с 2014 года. Их близость к израильскому посольству вызывает обеспокоенность у экспертов по безопасности, которые не исключают, что помещения могли использоваться для наблюдения за дипломатической миссией.

Бывший директор по безопасности иранского оппозиционного телеканала Iran International Роджер Макмиллан заявил, что расположение квартир позволяет вести визуальное наблюдение за сотрудниками и посетителями посольства, а также потенциально фиксировать разговоры на территории дипмиссии.

«Две квартиры с прямой линией обзора на посольство Израиля на расстоянии менее 50 метров — это не просто недвижимость, а фактически постоянная платформа наблюдения», — отметил эксперт, назвав ситуацию «серьезным нарушением безопасности».

Расследование также выявило, что через подставных лиц и офшорные структуры Моджтаба Хаменеи может контролировать еще 11 особняков в районе Хэмпстед на севере Лондона. Эти объекты недвижимости расположены на знаменитой улице Bishops Avenue, известной как «улица миллиардеров». Общая стоимость всей собственности оценивается примерно в 200 миллионов фунтов.

По информации журналистов, значительная часть объектов пустует, а некоторые находятся в заброшенном состоянии.

Сообщается, что квартиры в Кенсингтоне были оформлены на иранского бизнесмена Али Ансари — близкого друга семьи Хаменеи. Ранее Министерство финансов Великобритании ввело против Ансари санкции, обвинив его в финансировании Корпуса стражей исламской революции. В связи с этим на все 13 объектов недвижимости наложены ограничения, запрещающие их продажу.

Тем временем британская полиция в пятницу задержала в северном Лондоне четырех человек, подозреваемых в шпионаже в интересах иранских спецслужб. По данным следствия, они могли вести наблюдение за еврейскими объектами и отдельными лицами в столице Великобритании.

В посольстве Израиля в Лондоне комментировать ситуацию отказались.