Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость совместных усилий для предотвращения дальнейшей эскалации. Об этом сообщила канцелярия катарского эмира.

Как отмечается, «эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп подтвердили необходимость совместных действий для поддержания региональной и международной стабильности и поддержки политических процессов, которые могут разрешить нынешнюю напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе», — говорится в сообщении канцелярии эмира.

В ходе беседы Тамим бен Хамад Аль Тани также предупредил, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к серьезным последствиям для международного мира и безопасности.

Эмир Катара подчеркнул необходимость сдерживания кризиса и активизации дипломатических усилий для его урегулирования.