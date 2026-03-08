USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»

10:41 1770

Иранские баллистические ракеты размещены в глубоко укрепленных подземных комплексах, вырытых в горных породах и защищенных многослойными железобетонными конструкциями. Толщина таких укреплений может достигать сотен метров, что делает объекты практически недосягаемыми для обычных авиационных боеприпасов.

По данным AiTelly, для удара по этим целям были задействованы четыре стратегических бомбардировщика-невидимки Northrop Grumman B-2 Spirit. Самолеты вылетели с авиабазы в штате Миссури и преодолели около 6000 миль, после чего незаметно вошли в иранское воздушное пространство.

Сообщается, что бомбардировщики применили десятки противобункерных боеприпасов, предназначенных для уничтожения глубоко защищенных объектов. Такие бомбы способны пробивать многометровые бетонные конструкции и детонировать уже внутри подземных сооружений.

По информации источника, стоимость одной подобной бомбы составляет около 4 тысяч долларов, тогда как ущерб от разрушения подземной инфраструктуры может исчисляться миллиардами.

И снова Пезешкиан
11:44 475
Полгода войны для Ирана
11:10 1110
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 1079
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 1763
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
10:41 1771
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 1776
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
09:43 2948
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 2231
Огненные реки в Тегеране
06:23 8743
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
09:43 1398
Иран запустил операцию «Безумец»
09:19 3517

