Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»

Иранские баллистические ракеты размещены в глубоко укрепленных подземных комплексах, вырытых в горных породах и защищенных многослойными железобетонными конструкциями. Толщина таких укреплений может достигать сотен метров, что делает объекты практически недосягаемыми для обычных авиационных боеприпасов.

По данным AiTelly, для удара по этим целям были задействованы четыре стратегических бомбардировщика-невидимки Northrop Grumman B-2 Spirit. Самолеты вылетели с авиабазы в штате Миссури и преодолели около 6000 миль, после чего незаметно вошли в иранское воздушное пространство.

Сообщается, что бомбардировщики применили десятки противобункерных боеприпасов, предназначенных для уничтожения глубоко защищенных объектов. Такие бомбы способны пробивать многометровые бетонные конструкции и детонировать уже внутри подземных сооружений.

По информации источника, стоимость одной подобной бомбы составляет около 4 тысяч долларов, тогда как ущерб от разрушения подземной инфраструктуры может исчисляться миллиардами.