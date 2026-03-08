Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...

Соединенные Штаты обратились к РФ с просьбой не предоставлять Ирану разведывательной информации, которая может понадобиться для ударов по американским военным. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время брифинга на борту Air Force One.

На борту президентского самолета один из журналистов спросил Уиткоффа, связывалась ли американская сторона с россиянами, чтобы те не посылали Тегерану информации о целях и другой помощи. «Очень четко», – ответил Уиткофф.

«И вы считаете, что они не будут этого делать?» – спросил корреспондент.

«Надеюсь, что нет», – сказал спецпосланник Трампа.

При этом сам президент США не смог подтвердить, что Москва предоставляет Тегерану разведданные об объектах США на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о возможном участии Москвы в поддержке Тегерана, Трамп заявил, что «нет никаких оснований так считать». При этом отметил, что это малоэффективно: «Если они и передают информацию, то это мало помогает. Если посмотреть на то, что случилось с Ираном за последнюю неделю, то если им и поступает информация, это им совсем не помогает».

О том, что Россия предоставляет Ирану разведданные для атак на военных США, писала The Washington Post. По словам источников, речь идет о расположении американских кораблей и самолетов на Ближнем Востоке. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в Вашингтоне не уделяют большого внимания таким сообщениям в СМИ и в целом это «не имеет большого значения». Глава Пентагона Пит Хегсет назвал американскую разведку «лучшей в мире», и что Штатам известно, «кто с кем общается и зачем».