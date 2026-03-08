USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...

10:45 1765

Соединенные Штаты обратились к РФ с просьбой не предоставлять Ирану разведывательной информации, которая может понадобиться для ударов по американским военным. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время брифинга на борту Air Force One.

На борту президентского самолета один из журналистов спросил Уиткоффа, связывалась ли американская сторона с россиянами, чтобы те не посылали Тегерану информации о целях и другой помощи. «Очень четко», – ответил Уиткофф.

«И вы считаете, что они не будут этого делать?» – спросил корреспондент.

«Надеюсь, что нет», – сказал спецпосланник Трампа.

При этом сам президент США не смог подтвердить, что Москва предоставляет Тегерану разведданные об объектах США на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о возможном участии Москвы в поддержке Тегерана, Трамп заявил, что «нет никаких оснований так считать». При этом отметил, что это малоэффективно: «Если они и передают информацию, то это мало помогает. Если посмотреть на то, что случилось с Ираном за последнюю неделю, то если им и поступает информация, это им совсем не помогает».

О том, что Россия предоставляет Ирану разведданные для атак на военных США, писала The Washington Post. По словам источников, речь идет о расположении американских кораблей и самолетов на Ближнем Востоке. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в Вашингтоне не уделяют большого внимания таким сообщениям в СМИ и в целом это «не имеет большого значения». Глава Пентагона Пит Хегсет назвал американскую разведку «лучшей в мире», и что Штатам известно, «кто с кем общается и зачем».

И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 480
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 1112
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 1083
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 1766
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 1773
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 1777
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 2950
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 2231
Огненные реки в Тегеране
Огненные реки в Тегеране обновлено 06:23
06:23 8743
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
09:43 1399
Иран запустил операцию «Безумец»
Иран запустил операцию «Безумец» по сведениям The New York Times
09:19 3518

ЭТО ВАЖНО

И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 480
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 1112
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 1083
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 1766
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 1773
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 1777
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 2950
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 2231
Огненные реки в Тегеране
Огненные реки в Тегеране обновлено 06:23
06:23 8743
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
09:43 1399
Иран запустил операцию «Безумец»
Иран запустил операцию «Безумец» по сведениям The New York Times
09:19 3518
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться