Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14

11:02 1084

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении нескольких иранских истребителей F-14 в результате ударов по аэропорту города Исфахана.

F-14A TOMCAT

Как отмечается в заявлении израильских военных, самолеты американского производства были поставлены Ирану ещe до Исламской революции 1979 года.

Помимо истребителей, по данным Армии обороны Израиля, были поражены системы обнаружения и противовоздушной обороны, которые представляли угрозу для израильской авиации.

В израильском военном ведомстве подчеркнули, что уничтожение F-14 в Исфахане, а также нанесeнные в пятницу удары по международному аэропорту Мехрабад в Тегеране, где были уничтожены 16 самолетов, используемых подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, являются частью операции по усилению контроля Израиля над воздушным пространством Ирана.

