Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Полгода войны для Ирана

Иран способен вести войну против Соединенных Штатов и Израиля как минимум шесть месяцев. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции, распространенном агентством Fars.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран способны продолжать как минимум шестимесячную интенсивную войну при нынешних темпах операций... Ракеты, которые до настоящего времени использовались в операциях, в основном относятся к первому и второму поколениям, и на следующих этапах в планах стоит новый тип ударов с использованием более продвинутых и редко применяемых ракет большой дальности», - сказано в сообщении.

КСИР также утверждает, что нанес удары по более чем 200 целям, связанным с американскими и израильскими базами и объектами в регионе.

Кроме того, в КСИР считают, что противники Ирана «вышли на поле с тремя ошибочными расчетами: во-первых, они считали, что убийство лидера революции приведет к краху Ирана за 48 часов; во-вторых, они ожидали, что эта война продлится три дня; и в-третьих, они ожидали формирования региональной и международной коалиции против Ирана - все эти расчеты провалились».

