Новость дня
В Иране определились с наследником Хаменеи

11:23 874

Члены Совета экспертов Ирана пришли к единому мнению относительно кандидатуры следующего верховного лидера страны, заявил представитель ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери, пишет агентство Mehr.

По словам Мирбагери, консультации внутри органа, отвечающего за назначение высшего руководителя государства, прошли успешно.

«Сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства», — сказал Мирбагери, уточнив, что процесс еще не завершен. Несмотря на достигнутое согласие, сохраняются некоторые препятствия, которые необходимо устранить для официального утверждения решения.

1 марта Иран подтвердил гибель верховного лидера Ирана. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 494
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 1121
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 1089
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 1772
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 1778
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 1779
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 2954
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 2234
Огненные реки в Тегеране
Огненные реки в Тегеране обновлено 06:23
06:23 8748
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
09:43 1400
Иран запустил операцию «Безумец»
Иран запустил операцию «Безумец» по сведениям The New York Times
09:19 3522

