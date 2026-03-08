В Иране определились с наследником Хаменеи

По словам Мирбагери, консультации внутри органа, отвечающего за назначение высшего руководителя государства, прошли успешно.

«Сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства», — сказал Мирбагери, уточнив, что процесс еще не завершен. Несмотря на достигнутое согласие, сохраняются некоторые препятствия, которые необходимо устранить для официального утверждения решения.

1 марта Иран подтвердил гибель верховного лидера Ирана. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.