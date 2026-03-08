Украинцы срывают планы россиян

Наступательные действия Украины на юге страны в феврале 2026 года могли сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области, а также на ожидаемое весенне-летнее наступление РФ на «пояс крепостей» в Донецкой области. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что российское военное командование передислоцировало элитные воздушно-десантные и морские пехотные части с Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южную линию фронта. Ранее российское военное командование уже направляло элитные подразделения морской пехоты на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки, такие как Курское направление в августе 2024 года и Добропольский тактический район в сентябре 2025 года. При этом переброска частей ВДВ российским военным командованием на юг Украины в январе произошла раньше, чем украинские силы начали контрнаступление, и это предполагает, что Россия, возможно, планировала продолжить использовать тактические успехи в направлении Гуляйполя весной и летом 2026 года, отмечают в ISW.

«Таким образом, контрнаступление Украины в феврале 2026 года могло сорвать планы России по дальнейшему использованию тактических успехов в Запорожской области, а также оказать негативное влияние на ожидаемое весенне-летнее наступление 2026 года на украинский «пояс крепостей», - считают аналитики ISW.

При этом они указывают, что «российские войска ранее не могли проводить одновременные наступления на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут предпринять значительные усилия для продвижения в районе «пояса крепостей», одновременно противодействуя недавним успехам Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силам обороны удалось вернуть контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами на южном участке фронта. В то же время, по данным DeepState, реальные достижения Сил обороны Украины по зачистке территорий составляют около 79 квадратных километров.