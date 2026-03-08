Иранский спикер предупредил о крахе нефтяной отрасли

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что продолжение войны может лишить страну возможности как продавать, так и добывать нефть, сообщает Iran International.

«Если война продолжится в таком темпе, не будет ни возможности продавать нефть, ни возможности её добывать», — написал Галибаф в социальных сетях.

Он также раскритиковал высказывания президента США Дональда Трампа о ценах на нефть, отметив, что конфликт угрожает интересам не только Соединенных Штатов, но и стран всего региона и мира в целом.

«Трамп говорил, что цены на нефть сильно не вырастут. Теперь, когда они выросли, он заявляет, что скоро всё исправится», — подчеркнул спикер.