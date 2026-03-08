USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Иранский спикер предупредил о крахе нефтяной отрасли

11:44 351

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что продолжение войны может лишить страну возможности как продавать, так и добывать нефть, сообщает Iran International.

«Если война продолжится в таком темпе, не будет ни возможности продавать нефть, ни возможности её добывать», — написал Галибаф в социальных сетях.

Он также раскритиковал высказывания президента США Дональда Трампа о ценах на нефть, отметив, что конфликт угрожает интересам не только Соединенных Штатов, но и стран всего региона и мира в целом.

«Трамп говорил, что цены на нефть сильно не вырастут. Теперь, когда они выросли, он заявляет, что скоро всё исправится», — подчеркнул спикер.

И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 501
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 1124
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 1092
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 1777
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 1782
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 1782
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 2956
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 2236
Огненные реки в Тегеране
Огненные реки в Тегеране обновлено 06:23
06:23 8750
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
09:43 1401
Иран запустил операцию «Безумец»
Иран запустил операцию «Безумец» по сведениям The New York Times
09:19 3526

