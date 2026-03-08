USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

И снова Пезешкиан

11:44 505

Иран «будет вынужден ответить» на любые нападения или попытки вторжения со стороны соседних стран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Ответ не означает, что у нас есть споры с этой страной или мы хотим причинить вред ее народу — мы будем отвечать по необходимости»,— заявил Пезешкиан в обращении, которое транслировало иранское государственное телевидение.

По его словам, противники Ирана исказили его заявление, поскольку «хотят посеять раздор между соседями». «Они ошибочно полагают, что мы извинились, но мы выразили свою обеспокоенность по поводу тревог людей, живущих в условиях напряженности в их регионе», - сказал он.

Пезешкиан уверяет, что Иран находится в «дружественных отношениях» со всеми странами региона.

Накануне Пезешкиан принес соседним странам извинения за атаки, от которых те пострадали на фоне конфликта Тегерана с Израилем и США. Он заявил, что страна впредь не будет атаковать соседей, если с их территории по Ирану также не будут наноситься удары. Однако после выступления президента Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов по странам Ближнего Востока.

Утром 8 марта сразу несколько стран Ближнего Востока — ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар и другие сообщили об отражении очередной воздушной атаки.

И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 506
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 1127
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 1095
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 1779
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 1787
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 1784
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 2959
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 2238
Огненные реки в Тегеране
Огненные реки в Тегеране обновлено 06:23
06:23 8753
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
09:43 1403
Иран запустил операцию «Безумец»
Иран запустил операцию «Безумец» по сведениям The New York Times
09:19 3530

ЭТО ВАЖНО

И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 506
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 1127
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 1095
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 1779
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 1787
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 1784
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 2959
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 2238
Огненные реки в Тегеране
Огненные реки в Тегеране обновлено 06:23
06:23 8753
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
Большая охота за иранским ураном: у Вашингтона и Тегерана свои планы
09:43 1403
Иран запустил операцию «Безумец»
Иран запустил операцию «Безумец» по сведениям The New York Times
09:19 3530
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться