И снова Пезешкиан

«Ответ не означает, что у нас есть споры с этой страной или мы хотим причинить вред ее народу — мы будем отвечать по необходимости»,— заявил Пезешкиан в обращении, которое транслировало иранское государственное телевидение.

По его словам, противники Ирана исказили его заявление, поскольку «хотят посеять раздор между соседями». «Они ошибочно полагают, что мы извинились, но мы выразили свою обеспокоенность по поводу тревог людей, живущих в условиях напряженности в их регионе», - сказал он.

Пезешкиан уверяет, что Иран находится в «дружественных отношениях» со всеми странами региона.

Накануне Пезешкиан принес соседним странам извинения за атаки, от которых те пострадали на фоне конфликта Тегерана с Израилем и США. Он заявил, что страна впредь не будет атаковать соседей, если с их территории по Ирану также не будут наноситься удары. Однако после выступления президента Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов по странам Ближнего Востока.

Утром 8 марта сразу несколько стран Ближнего Востока — ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар и другие сообщили об отражении очередной воздушной атаки.