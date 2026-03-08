Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»

«Мы побеждаем быстро и на невиданном уровне», - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, практически все в Иране подверглось уничтожению: «Ракеты взорваны в пух и прах, их осталось очень мало. Дроны взорваны, заводы подрываются прямо сейчас. ВМС уничтожены, ВВС уничтожены, каждый военный элемент уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет того, что не было бы уничтожено».

Американский лидер также заявил, что его не интересует, усилят ли союзники Вашингтона поддержку американо-израильской операции против Ирана: «Мне все равно. Они могут делать все, что пожелают. Преданные уже участвуют».