Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»

12:08

Соединенные Штаты одерживают «быструю» победу над Ираном, сказал президент США Дональд Трамп.

«Мы побеждаем быстро и на невиданном уровне», - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, практически все в Иране подверглось уничтожению: «Ракеты взорваны в пух и прах, их осталось очень мало. Дроны взорваны, заводы подрываются прямо сейчас. ВМС уничтожены, ВВС уничтожены, каждый военный элемент уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет того, что не было бы уничтожено».

Американский лидер также заявил, что его не интересует, усилят ли союзники Вашингтона поддержку американо-израильской операции против Ирана: «Мне все равно. Они могут делать все, что пожелают. Преданные уже участвуют».

Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az
10:08 4254
Израиль пригрозил преемнику Хаменеи: «Не остановимся»
Израиль пригрозил преемнику Хаменеи: «Не остановимся» ОБНОВЛЕНО 12:31
12:31 2824
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 1325
И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 3087
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 2438
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 2207
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 3277
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 3033
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 2818
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 4095
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 3422

