Иран бьет по опреснителям воды

В результате удара иранских беспилотников по Бахрейну повреждена опреснительная установка, заявило Министерство внутренних дел королевства, опубликованном в сети X.

«Иранская агрессия носит неизбирательный характер в отношении гражданских объектов и привела к материальному ущербу опреснительной установке в результате атаки беспилотника», - говорится в заявлении ведомства.

В Бахрейне не уточнили местоположение объекта и степень его повреждений. Позже власти уточнили, что инцидент не привел к перебоям в обеспечении страны водой.

8 марта МВД Бахрейна проинформировало, что в результате ракетного удара Ирана по меньшей мере три человека получили ранения, также было повреждено здание университета в районе Мухаррак к северо-востоку от Манамы.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утверждал, что американские военные атаковали завод по опреснению воды на юге страны, что повлияло на водоснабжение 30 деревень. Аракчи назвал это «опасным шагом с серьезными последствиями».

Кроме того, Корпус стражей исламской революции заявил, что 8 марта «ранним утром ВМС КСИР в ходе комбинированной операции с использованием беспилотников и баллистических ракет нанесли удар по (американской) вертолетной базе Аль-Удайри».

Согласно утверждению иранской стороны, ракетные подразделения ВМС КСИР точно поразили и серьезно повредили центры обслуживания вертолетов, резервуары с топливом, а также командный центр.

