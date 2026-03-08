USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

И Украина с Японией завоевала золото в Баку

12:54 275

Сегодня в Баку завершается Кубок мира по спортивной гимнастике.

В финале в опорном прыжке азербайджанский гимнаст Айдын Ализаде с результатом 12,733 балла занял 8-е место. Победил Назар Чепурный из Украины.

У женщин в упражнении на бревне золото завоевала японка Мана Окамура.

На данный момент два золота бакинского Кубка мира у России, по одному - у Беларуси, Колумбии, Алжира, Украины и Японии. Впереди еще три финала.

Напомним, во вчерашних финалах представители Азербайджана Никита Симонов и Дениз Алиева заняли соответственно 4-е (кольца) и 6-е (опорный прыжок) места.

Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az
10:08 4255
Израиль пригрозил преемнику Хаменеи: «Не остановимся»
Израиль пригрозил преемнику Хаменеи: «Не остановимся» ОБНОВЛЕНО 12:31
12:31 2825
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 1328
И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 3091
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 2439
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 2210
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 3278
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 3037
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 2819
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 4096
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
Дом Хаменеи напротив посольства Израиля
10:10 3423

