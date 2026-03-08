И Украина с Японией завоевала золото в Баку

В финале в опорном прыжке азербайджанский гимнаст Айдын Ализаде с результатом 12,733 балла занял 8-е место. Победил Назар Чепурный из Украины.

Сегодня в Баку завершается Кубок мира по спортивной гимнастике.

У женщин в упражнении на бревне золото завоевала японка Мана Окамура.

На данный момент два золота бакинского Кубка мира у России, по одному - у Беларуси, Колумбии, Алжира, Украины и Японии. Впереди еще три финала.

Напомним, во вчерашних финалах представители Азербайджана Никита Симонов и Дениз Алиева заняли соответственно 4-е (кольца) и 6-е (опорный прыжок) места.