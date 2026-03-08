В Тегеране «нефтяной дождь» и нет топлива

Около 10 миллионов жителей иранской столицы проснулись утром под густыми черными тучами — последствие ударов Израиля по нефтехранилищам страны. Корреспондент CNN Фред Плейтген сообщил прямо с места событий: «Дождь сегодня утром черный, похоже, пропитан нефтью».

Агентство по охране окружающей среды Ирана призвало жителей Тегерана оставаться дома из-за резкого ухудшения качества воздуха. Красный Полумесяц Ирана предупредил, что токсические химические вещества, выделяющиеся из поврежденных топливных резервуаров, могут спровоцировать кислотные дожди, опасные для кожи и легких.

Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садек Мотамедиан заявил в эфире государственного телевидения о «временном дефиците» топлива в столице. По его словам, удары были нанесены по нефтехранилищам в нескольких районах города. «Эти атаки создали проблемы с поставкой топлива. Устранение последствий займет 2–3 дня», — уточнил чиновник. Он также попросил жителей «воздержаться от ненужных поездок и экономить топливо».