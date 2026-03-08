USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

В Тегеране «нефтяной дождь» и нет топлива

Около 10 миллионов жителей иранской столицы проснулись утром под густыми черными тучами — последствие ударов Израиля по нефтехранилищам страны. Корреспондент CNN Фред Плейтген сообщил прямо с места событий: «Дождь сегодня утром черный, похоже, пропитан нефтью».

Агентство по охране окружающей среды Ирана призвало жителей Тегерана оставаться дома из-за резкого ухудшения качества воздуха. Красный Полумесяц Ирана предупредил, что токсические химические вещества, выделяющиеся из поврежденных топливных резервуаров, могут спровоцировать кислотные дожди, опасные для кожи и легких.

Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садек Мотамедиан заявил в эфире государственного телевидения о «временном дефиците» топлива в столице. По его словам, удары были нанесены по нефтехранилищам в нескольких районах города. «Эти атаки создали проблемы с поставкой топлива. Устранение последствий займет 2–3 дня», — уточнил чиновник. Он также попросил жителей «воздержаться от ненужных поездок и экономить топливо».

Между тем власти Ирана разрешили съемочной группе CNN въехать в страну для освещения событий. Спутниковые снимки фиксируют масштабные разрушения на военно-морской базе в Бушере после ударов США и Израиля.

Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az
10:08 5307
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся» обновлено 12:31
12:31 4445
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 1880
И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 4743
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 3180
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 2836
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 4216
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 3773
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 3520
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 4792

