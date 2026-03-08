USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

ОАЭ нанесли удар по Ирану

видео; обновлено 15:00
15:00 2076

ОАЭ нанесли удар по иранской опреснительной установке, сообщает агентство Ynet.

* * * 14:51

Армия Израиля заявила о завершении масштабной волны авиаударов по западному и центральному Ирану.

За последние 24 часа было поражено более 400 объектов, принадлежащих Исламской Республике.

* * * 14:31

В ходе военной операции ВВС Израиля и США уничтожили 150 ракетных пусковых установок иранской армии. Еще около 150 установок повреждены или погребены под завалами в подземных хранилищах, пораженных в ходе авиаударов. Об этом сообщает израильский портал Kan.

Отмечается, что из 420 пусковых установок, которыми Иран располагал на момент начала войны, в строю осталось не более 120. По оценке АМАН, это существенно ограничивает маневренность иранских вооружённых сил и лишает их возможности вести массированные ракетные обстрелы Израиля. В общей сложности Иран утратил около 70% своего пускового потенциала.

По данным СМИ, ВВС Израиля продолжают выявлять и уничтожать пусковые установки на западе Ирана, тогда как американские военные действуют на юге страны — именно оттуда Тегеран вёл ракетные удары по государствам Персидского залива и американским базам.

* * * 13:50

Самолеты ВВС США ударили по аэропорту иранского острова Киш, передает Iran International.

«В субботу житель Киша прислал видеозапись, на которой запечатлен район аэропорта острова, сообщив, что аэропорт стал объектом атаки», - говорится в сообщении СМИ.

