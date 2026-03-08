ОАЭ нанесли удар по Ирану

* * * 14:31

В ходе военной операции ВВС Израиля и США уничтожили 150 ракетных пусковых установок иранской армии. Еще около 150 установок повреждены или погребены под завалами в подземных хранилищах, пораженных в ходе авиаударов. Об этом сообщает израильский портал Kan.

Отмечается, что из 420 пусковых установок, которыми Иран располагал на момент начала войны, в строю осталось не более 120. По оценке АМАН, это существенно ограничивает маневренность иранских вооружённых сил и лишает их возможности вести массированные ракетные обстрелы Израиля. В общей сложности Иран утратил около 70% своего пускового потенциала.

По данным СМИ, ВВС Израиля продолжают выявлять и уничтожать пусковые установки на западе Ирана, тогда как американские военные действуют на юге страны — именно оттуда Тегеран вёл ракетные удары по государствам Персидского залива и американским базам.