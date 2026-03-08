Пакистан пригрозил Ирану

Командующий пакистанской армией Асим Мунир заверил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в том, что Пакистан нанесет ответный удар по Ирану, если тот вновь атакует королевство.
Об этом сообщают пакистанские СМИ.
