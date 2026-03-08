USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Пакистан пригрозил Ирану

14:09 1304

Командующий пакистанской армией Асим Мунир заверил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в том, что Пакистан нанесет ответный удар по Ирану, если тот вновь атакует королевство.

Об этом сообщают пакистанские СМИ.

В Тегеране «нефтяной дождь» и нет топлива
В Тегеране «нефтяной дождь» и нет топлива фото; видео
13:35 2240
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az
10:08 5310
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся» обновлено 12:31
12:31 4447
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 1880
И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 4745
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 3182
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 2838
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 4219
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 3773
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 3521
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 4793

