В Азербайджане испортится погода

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидаются осадки. Oб этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана также ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивного характера, в горных и предгорных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся, кое-где периодически будет туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорье до 12-17°, днем 0-5° мороза.