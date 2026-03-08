USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

В Азербайджане испортится погода

14:16

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидаются осадки. Oб этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана также ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивного характера, в горных и предгорных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся, кое-где периодически будет туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорье до 12-17°, днем 0-5° мороза.

В Тегеране «нефтяной дождь» и нет топлива
В Тегеране «нефтяной дождь» и нет топлива фото; видео
13:35 2244
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az
10:08 5312
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся» обновлено 12:31
12:31 4450
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 1881
И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 4748
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 3183
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 2839
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 4220
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 3773
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
Эмир Катара бьет тревогу: война грозит «опасными последствиями»
10:25 3521
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным
09:43 4793

